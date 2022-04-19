Американский генерал: Россия уже потеряла половину своих батальонно-тактических групп в Украине 1 19.04.2022, 12:34

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Кевин Райан

В РФ нет контрактников или добровольцев, чтобы восполнить эти потери.

В России осталось только 50% тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале войны.

Об этом в интервью ТСН сказал бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан, передает Цензор.НЕТ.

"Из примерно 160 батальонных тактических групп, которые Россия имела в начале войны, 120-130 вступили в войну и пытались попасть в Украину. Из этих 120-130, по последним подсчетам, после того, как подразделения начали отходить от Киева, у россиян было примерно 70-80 батальонных тактических групп. Следовательно, это значительные потери. То есть в России осталось налицо лишь 50% тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале", - сказал Райан.

По его словам, российская армия понесла огромные потери с точки зрения своей боевой силы.

"И самое главное, что у них, кажется, нет контрактников или добровольцев и подразделений, чтобы восполнить эти потери. Итак, часы тикают против армии Путина. Они теряют войска и части. И, похоже, они не могут создать новые войска и подразделения взамен", - отметил он.

Бригадный генерал в отставке также проанализировал, возможно ли, по его мнению, сейчас деблокировать Мариуполь и освободить Херсон.

"Боевые действия в Мариуполе и Херсоне важны с точки зрения цели российских военных получить единую полосу земли вдоль южной границы Украины, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Оборона в Мариуполе потрясающая. Это удивительное достижение, что украинские военные до сих пор там держатся. Я не знаю, как долго это еще может продолжаться, потому что они почти полностью окружены. Однако мы должны помнить из истории, что существуют примеры того, как маленькие группы держались много недель и месяцев", - сказал он.

Райан отметил, что Херсон также чрезвычайно важен.

"Так как Херсон и Николаев являются двумя "шлюзами" для дальнейшего продвижения сухопутных войск России в Одессу. То, что они до сих пор не под полным контролем российских военных, также является большой заслугой украинских бойцов, и это блокирует реализацию Путиным его стратегической цели в южной части Украины ", – объяснил он.

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