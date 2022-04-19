«Списали не 16 долларов, а 116!» 7 19.04.2022, 12:43

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Уроженка Барановичей испытала шок, рассчитавшись валютной карточкой на белорусской заправке.

Уроженка Барановичей расплатилась за бензин карточкой зарубежного банка и у нее удержали сумму, гораздо выше стоимости топлива. Деньги на карточку в итоге вернули, но стоимость бензина пересчитали по более высокой цене, пишет Intex-press.

Екатерина родом из Барановичей, но последние несколько лет работает на зарубежную компанию. У девушки банковская карточка американского банка, она всегда рассчитывалась ей, в том числе в Беларуси, и никогда никаких проблем не возникало. Пока одним «прекрасным» мартовским днем она не заехала на одну из белорусских заправок.

– Я заправилась, позже проверила баланс и была в шоке: вместо $16.26 за 25 литров 95-го бензина у меня сняли $116.26! Я сначала решила, что на заправке ошиблись. Поехала туда, мне распечатали копию чека, но там была правильная сумма, – вспоминает Екатерина.

Тогда девушка написала письмо в свой банк. Там ей сообщили, что лишние $100 с карточки взял на удержание белорусский банк, который, как поняла Екатерина, выступал посредником между ее зарубежным банком и заправкой при расчете за топливо. И что в течение месяца деньги должны вернуть.

– Удержание очень популярно в США. Например, ты бронируешь что-то онлайн и у тебя с карточки на автомате списывается определенная сумма денег, чтобы компания видела, что карточка рабочая. Если ты не тратишь эти деньги, тебе их вернут на ту же карточку, – объясняет девушка. – Но в Беларуси такого никогда не было. Хорошо еще, что не все деньги с карточки сняли, иначе бы меня удар хватил!

Екатерина стала отслеживать, за какие расчеты в Беларуси с ее карточки стали брать на удержание деньги, и выяснила, что дополнительные средства списывались только после посещения одной-единственной сети заправок.

– Я заправлялась на этих заправках два раза, и оба раза у меня взяли на удержание по $100 долларов! При этом снимала наличку в банкомате того же банка – все нормально, – рассказывает Екатерина.

Горожанка собиралась было позвонить в белорусский банк, чтобы выяснить, на каком основании ее средства удержали, но деньги вернулись на карточку быстрее, чем у нее появилась возможность связаться с банком.

– Деньги вернулись, но заправку топлива мне пересчитали по курсу на день возврата средств, а не на день оплаты. Мало того, что банк взял мои 200 долларов и пользовался ими в течение нескольких дней, так я еще и потеряла два доллара. Да, сумма небольшая, но я же не одна в стране, – возмущается Екатерина.

Горожанка не стала устраивать разборки с банком из-за двух долларов, но решила поделиться своей историей с читателями Intex-press, у которых также могут быть банковские карточки зарубежных банков.

– Я просто рада тому, что деньги вернулись, потому что я за это очень переживала. Но для себя сделала вывод, что заправляться на заправках лучше за наличные, – резюмирует Екатерина.

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