Сквер в Киеве получит имя Кастуся Калиновского 2 19.04.2022, 12:47

2,096

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам наименований Киевской госадминистрации.

Сквер имени Кастуся Калиновского появится в украинской столице. Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам наименований Киевской госадминистрации. Теперь его должны утвердить местные депутаты, сообщает сайт euroradio.fm.

Решение приняли благодаря усилиям представителей белорусской общины Киева, сообщил активист Валерий Слепухин. Он занимался увековечиванием памяти Калиновского.

Сквер появится на пересечении улиц Гродненской и Алмаатинской в Днепровском районе города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».