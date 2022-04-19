В Мордовии военкомат забросали «коктейлями Молотова» 12 19.04.2022, 13:15

8,772

иллюстрационное фот: JOYREACTOR

Никаких следов нападавшие не оставили.

В ночь на понедельник, 18 апреля, неизвестные атаковали "коктейлями Молотова" военкомат в Мордовии. Никаких следов нападавшие не оставили.

Об этом сообщили на портале "Матрица Свободы".

Около трех часов ночи сторож почувствовал запах дыма в здании военного комиссариата, расположенного в поселке Зубова Поляна в 2,5 часах езды от Саранска. Мужчина вышел на улицу и увидел горящие кабинеты первого и второго этажей.

Вследствие инцидента пострадали несколько комнат, где хранились данные призывников. Один кабинет полностью сгорел, уничтожены несколько компьютеров.

Камер и сигнализации в учреждении не было. На месте обнаружено четыре бутылки с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело о преднамеренном уничтожении имущества (часть 2 статьи 167 УК).

Позже на территории военкомата нашли четыре бутылки с коктейлями Молотова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».