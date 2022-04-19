Греция арестовала российский танкер с сырой нефтью 3 19.04.2022, 13:23

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Судно направлялось к Пелопоннесу.

Греческая береговая охрана задержала российский нефтяной танкер в пути к месту назначения после того, как во вторник его перехватили у берегов острова Эвия, пишет Kathimerini.

Российский нефтяной танкер направлялся к Пелопоннесу, чтобы перегрузить свой груз на другое судно, но из-за плохой погоды судно отплыло в безопасное место в защищенной бухте у приморского города Каристос на юге Эвии, где было перехвачено.

"Судно Pegas под российским флагом с 19 российскими членами экипажа на борту было арестовано недалеко от прибрежного города Каристос на острове Эвия", - сообщил представитель Министерства судоходства Греции.

Приказ об аресте корабля был отдан органом страны по борьбе с отмыванием денег "в соответствии с руководящими принципами санкций, введенных в отношении России Европейским союзом и НАТО в связи с ее вторжением в Украину". В береговой охране уточнили, что арестовано само судно, а не его нефтяной груз.

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