ВСУ сбили над Одессой российский беспилотник «Орлан-10»1
- 19.04.2022, 13:36
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БПЛА пытался произвести разведку с воздуха.
Украинские военные сбили российский беспилотник. Об этом сообщил пресс-центр воздушного командования "Юг" Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook 19 апреля.
"Утром 19 апреля воины зенитного ракетного подразделения ВС ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы", – говорится в сообщении.