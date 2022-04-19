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ВСУ сбили над Одессой российский беспилотник «Орлан-10»

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  • 19.04.2022, 13:36
  • 1,602
ВСУ сбили над Одессой российский беспилотник «Орлан-10»

БПЛА пытался произвести разведку с воздуха.

Украинские военные сбили российский беспилотник. Об этом сообщил пресс-центр воздушного командования "Юг" Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook 19 апреля.

"Утром 19 апреля воины зенитного ракетного подразделения ВС ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10", который в очередной раз пытался осуществить разведывательную деятельность объектов критической инфраструктуры Одессы", – говорится в сообщении.

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