Брошен в бой последний резерв РФ: что происходит на Донбассе и юге Украины 7 19.04.2022, 13:44

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Оккупанты пытаются наступать отдельными ротами.

Наступление российских войск на Донецком и Луганском направлении длится уже 12 суток, на Южном направлении оно началось 17 апреля.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телемарафона подчеркнул, что о дате начала второго этапа войны были известно заранее, сообщает glavred.info.

"Огромная страшная сила навалилась 24 февраля и никого не победила, получила по зубам и откатилась. Сейчас они начали воевать по учебникам. Не так, как их генералы-идиоты планировали сначала, а они наступают отдельными группами. Накопили под Изюмом огромное количество войск — там 25 тысяч войск, но оно огромное для второй фазы наступления, поскольку сначала было 50 тысяч", - отметил Арестович.

По его словам, сейчас оккупанты пытаются отдельными ротами продвигаться вперед, ища слабые места нашей обороны.

"Все эти действия, которые начались 12 суток назад — это ротные группы пытаются продвигаться вперед. На Юге они начали только позавчера. Также отдельными ротными группами", - заявил он.

Арестович также подчеркнул, что у них ничего не получится, поскольку сил, которые РФ накопила недостаточно.

"Сразу скажу – у них ничего не получится. Это последний оперативный резерв России, больше нет. Есть еще 10-15 тысяч несчастных расстрелянных, которых вывели из Киевской, Черниговской и Сумской областей – они сейчас под Белгородом и пишут в подавляющем большинстве рапорта об увольнении. Конечно, это наступление, конечно, возьмут парочку наших населенных пунктов, конечно, будут потери у нас. Но в общем, я даю 99%, что это наступление провалится потому что сил, которые они накопили недостаточно", - подытожил Арестович.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что активная фаза боевых действий продолжается и будет длиться "еще неделю, может, и больше".

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