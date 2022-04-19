Как в регионах изменились цены на продукты, которые обычно покупают к Пасхе 19.04.2022, 13:55

В обзор брались цены из одного сетевого магазина и трех местных.

В апреле 2017 года «Кур’ер» делал обзор цен на продукты, из которых случчане готовят блюда к пасхальному столу. Журналисты посмотрели, как за пять лет изменились цены на эти и другие сопутствующие товары к празднику.

В обзор брались цены из одного сетевого магазина и трех местных. Стоимость товаров зафиксирована 18 апреля 2022 года.

Практически все товары подорожали, некоторые — в два раза. Но есть и те, что и подешевели — виноград и красители для яиц. Последние продавались по акции.

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