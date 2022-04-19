Где в Гомельской области Беларуси могли остаться российские войска? 4 19.04.2022, 14:15

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Анализ спутниковых снимков.

После отступления российских войск с севера Украины из Гомельской области происходит вывоз автомобильной и бронированной техники в направлении Брянской области РФ.

«Флагшток» решил посмотреть, все ли войска, которые ранее фиксировались на территории Гомельской области, выведены. Для сравнительного анализа использован сервис спутниковых снимков Sentinel. Для того, чтобы заметить изменения, мы сравнивали известные места скопления техники.

Важно уточнить, что разрешение имеющихся снимков позволяет хорошо «видеть» только массивные объекты. На фотосъемке заметны самолеты, скопления техники и ее следы на земле. Радарная съемка (на темном фоне) показывает одиночные крупные объекты либо их скопления.

Военный аэродром в Зябровке по-прежнему используется военными. На протяжении всего апреля 2022 года на нем заметны следы деятельности. По состоянию на 3 апреля еще фиксируется ряд точек на вертолетной площадке (вертолеты Ми-8 и Ка-52) и 4 массивные точки западнее.

12 апреля на взлетно-посадочной полосе севернее фиксируются колонны неизвестной техники, а вертолеты пропадают. Спустя пять дней исчезают и колонны.

Четыре крупные точки — это, вероятно, ракетные комплексы. На протяжении апреля как минимум дважды из района зябровского аэродрома фиксировались пуски ракет. На сегодняшний день нет точной информации о принадлежности и типе ракет.

Сам аэродром по-прежнему контролируется военными, на нем фиксируется российская техника и военнослужащие.

Для наблюдения за аэропортом Гомеля мы использовали доступные спутниковые фотографии. Если 16 марта на аэродроме (GME) было зафиксировано одномоментно 8 военно-транспортных самолетов, то 26 марта — только один. 11 апреля воздушное пространство над Гомелем было открыто для полетов гражданской авиации. Это позволяет предположить, что пока аэропорт не используется для военных целей российской авиации.

Сами гомельчане в последние две недели не фиксируют взлетов и посадок в аэропорту. Милицейского поста на подъезде к аэровокзалу также нет.

Вертолетный аэродром около деревни Большой Боков (Мозырский район) по состоянию на 17 апреля выглядит пустым. Отсутствие военных вертолетов подтверждает спутниковый снимок за 10 апреля. Несколько оставшихся светящихся точек на полосе аэродрома может являться остатками военной инфраструктуры или системы безопасности аэродрома.

Радиоактивное приграничье Наровлянского района стало одним из плацдармов вторжения в Украину. Сейчас оно выглядит пустым на фотографических и радарных изображениях. На снимках, сделанных с разницей в один год, заметны изменения территории: следы от постройки понтонной переправы, следы земляных работ, следы травяного пожара.

Интересно, что последние изменения рельефа произошли в районе отселенной деревни Белая Сорока в 20-х числах марта. Именно в районе этой деревни на мине подорвался автомобиль, в результате которого погиб сотрудник КГБ Реуцкий.

Закопанная деревня Рудаков Хойницкого района стала использоваться армией агрессора в 20-х числах февраля. Тогда там начал сооружаться лагерь с укреплениями в виде песчаной насыпи. Несколько раз на трассе Р-35 фиксировалась посадка вертолетов Ка-52. По следам техники на полях можно сделать вывод, что до недавнего времени тут находилось скопление военной техники. По данным «радарной» съемки в начале февраля было зафиксировано увеличение активности (появились новые объекты южнее существующего лагеря).

До недавнего времени Рудаков был популярной точкой доставки для таксистов Гомеля и Мозыря. Сейчас сложно судить, прекращена ли деятельность этого российского военного лагеря.

Деревня Бовгарка в Ельском районе перед началом российского вторжения в Украину в феврале стала местом концентрации автомобильной и бронированной техники войск РФ. По состоянию на середину марта около деревни можно заметить только следы от техники на колхозных полях. Самой техники там нет.

Скопление военной техники недалеко от деревни Волоховщина (Брагинского района) фиксировалось за 2 недели до войны. В конце марта — начале апреля техника была вывезена.

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