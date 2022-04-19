Стало известно, какой будет погода в Беларуси в среду 20 апреля 19.04.2022, 14:27

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Синоптики объявили штормовое предупреждение.

На ночь среды, 20 апреля, синоптики объявили штормовое предупреждение: по южной половине Беларуси прогнозируются сильные дожди, сообщает Белгидрометцентр.

В целом дожди в среду ожидаются практически по всей стране, днем также местами сильные. В отдельных районах прогремят грозы. Северо-восточный ветер будет порывистым, местами сильным порывистым.

Температура воздуха составит от +2...+8°С ночью до +6...+12°С днем. По северу страны воздух прогреется до +15°С.

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