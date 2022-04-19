Шойгу впервые за три недели прокомментировал ход войны в Украине 43 19.04.2022, 14:29

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Министр обороны РФ пожаловался на США и другие страны Запада.

Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу прокомментировал войну в Украине впервые за три недели. Об этом сообщает BBC.

По его словам, Россия «последовательно выполняет план освобождения» псевдореспублик «ЛДНР».

Шойгу пожаловался, что США и другие страны Запада делают все, чтобы якобы «максимально затянуть» ход войны в Украине.

«Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца»», — сказал министр обороны путинской РФ.

Добавим, что в последняя время Шойгу пропал из публичного поля. В марте СМИ списали о возможных проблемах со здоровьем путинского министра.

Последний раз Шойгу говорил на публике 29 марта. Тогда он заявил, что основные задачи первого этапа «спецоперации» в Украине выполнены.

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