Cтоит ли своих денег платное обучение в белорусских вузах? 9 19.04.2022, 14:53

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Ценник колеблется от 1300 до 2000 долларов.

Журналисты «Белсата» поговорили с бывшим начальником управления организационного сопровождения дистанционных образовательных услуг Министерства образования Сергеем Ольшевским о бесплатном образовании в белорусских вузах.

– С учетом обязательного распределения после обучения на бюджете, можно ли считать белорусское образование бесплатным?

– Мы платим налоги, за счет которых функционирует система образования, поэтому образование предопределенно не может быть бесплатным. Поэтому образование у нас платное. Обязательное распределение для меня – это повторное финансирование этого образования. Вместо того, чтобы абитуриентов отпустить на рынок труда и повысить таким образом конкуренцию, государство вводит обязательное распределение. И нередки ситуации, когда наниматель не может отказаться от работника. И этот работник висит фактически мертвым грузом, с ним не знают, что делать. Ведь основное, что они делают распределением, – закрывают потребности госучреждений на местах. Вместо того, чтобы создавать условия, чтобы туда специалисты шли, особенно в регионах, они туда специалистов обязательно распределяют, в надежде, что люди там останутся.

– Белорусское образование, по сравнению с европейским, дешевое?

– Стоимость обучения в топовых белорусских вузах уровня БГУ, БГУИР сопоставима с европейскими вузами. Значит, в Европе или субсидируется это образование, или этой стоимости достаточно, чтобы студенты получали образование надлежащего уровня. Поэтому я не соглашусь с теми, кто говорит, что у нас образование дешевое. На самом деле, стоимость платного образования в БГУ на этот год от 1300 до 2000 долларов. Многие европейские страны предлагают для студентов такие же условия. И там ты получишь диплом европейского образца, который не надо подтверждать в Европе, не надо ставить апостиль и за непонятные деньги стоять в очереди. С точки зрения современных подходов к образованию, белорусское образование не стоит этих денег. В Беларуси образование, которое было востребовано в век индустриализации, когда тебя надо было научить повторять один и тот же процесс несколько раз. Но мы уже перешли в эпоху креативной экономики, когда должны создавать что-то новое, развиваться. И в таком плане это образование не соответствует вызовам времени и, соответственно, платить за него я не вижу смысла.

При этом я считаю, что если человек сознательно поступал и хотел получить высшее образование, он его получит независимо от условий, в которых учится. Даже в нынешних условиях в Беларуси можно учиться, можно задавать вопросы, просто это труднее делать. Но если вступительные баллы на некоторых специальностях снижают до 10 из 100, считаю это большой проблемой. На мой взгляд, лучше уж никого не набирать, чем набирать людей с 10 баллами. Я проводил эксперимент, когда ЦТ для китайского языка, не зная ни слова, я сдал на 34 балла – это практически средний балл в стране. А математику натыкал на 49 баллов при средних в стране 50 баллах. О чем это говорит? Это значит, человек с нулем в голове может получать высшее образование. И если посмотреть статистику отчислений из университетов – она мизерная.

– Почему тогда к нам приезжают учиться иностранцы?

– В 2013 году я работал в Управлении международного сотрудничества, где занимался странами Юго-Восточной Азии. Некоторые приезжали, потому что не имели на тот момент большей платежеспособности, так как не имели возможности выехать в другие страны. Но на тот момент большинство студентов было из Туркменистана, они поступали в рамках межправительственного соглашения, так как их уровень школьного образования не соответствовал международному. Они не могли поступить на программу высшего обучения, но Беларусь пошла на уступки и они, условно, в Туркменистане закончив наши 9 классов, поступали в Беларусь – и наши университеты их доучивали. Были студенты, например, из Китая. Но на тот момент Китай проводил такую политику: они активно в этот момент отправляли на педфаки учиться своих студентов, чтобы перенимать педагогический опыт.

– А как можно реформировать белорусскую систему образования?

– Ни одна из начинавшихся реформ не была проведена до конца. И это перманентное реформирование, изменение без обсуждения, без решения конкретных проблем, в том числе финансовых, приводит систему образования к тому, что она делается административно управляемой и абсолютно нетворческой. Чтобы реформировать, нужно понять до конца, что с системой образования. К сожалению, нет всех данных и нет анализа. Мне нравятся финны, они в приоритете ставят воспитание личности. Но с точки зрения того, что нужно экономике, здесь, конечно, можно и с китайцев взять пример, которые учат естественные науки и конкурируют между собой.

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