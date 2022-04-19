Выяснилось, кто из оккупантов творил самые жестокие зверства в отношении украинцев 4 19.04.2022, 15:04

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Расследование экспертов из CIT.

Расследователи Conflict Intelligence Teamview выяснили, что самыми зверскими поступками в отношении мирных украинцев отличились российские десантники из Пскова и Костромы, а не с Кавказа.

Ситуация с жестокими обращением с гражданским населением зависела от регионов и от того, находится ли населенный пункт в тылу или нет, как давно он находится в тылу или на линии фронта, отметили в CIT.

Например, в Бородянке Киевкской области люди погибали в основном от обстрелов жилых построек, а расстрелов там было меньше. Вероятно, россияне воспринимали этот населенный пункт как свой тыл.

Буча же была на передней линии фронта. Российским военным давали отпор, поэтому оккупанты в каждом человеке видели наводчиков, корректировщиков и "нацистов". Вероятно, по этой причине россияне пытали и казнили мирных людей.

Бучанская резня

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали из города российских оккупантов. Когда украинские защитники зашли в город, то увидели, какие зверства там творил враг. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. Часть тел лежала прямо на дорогах и обочинах, часть - в подвалах, кого-то успели похоронить в братских могилах и просто во дворах домов.

На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных - мужчины, женщины, дети.

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