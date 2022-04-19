Песков: Путин видел обращение Медведчука об обмене, но не отреагировал 22 19.04.2022, 15:17

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«Кум» больше не нужен?

В Кремле пока нет реакции на обращение задержанного в Украине Виктора Медведчука к своему куму, президенту России Владимиру Путину, с просьбой обменять его на находящихся в Мариуполе.

Об этом сообщил спикер президента России Дмитрий Песков, передает pravda.com.ua.

"Видели (обращение Виктора Медведчука), никакой реакции (Владимира Путина. – Ред.) сейчас нет", - заявил он.

Напомним, 18 апреля Служба безопасности Украины распространила видеообращение Медведчука, в котором он предложил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять его "на защитников Мариуполя и находящихся там жителей, не имеющих возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".

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