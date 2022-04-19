Белорусские НПЗ из-за санкций остались без валюты 8 19.04.2022, 15:39

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Они теперь работают только на внутренний рынок.

Белорусские НПЗ продолжают работать на внутренний рынок после введения санкций Евросоюза в отношении нефтепродуктов. Об этом в Екатеринбурге сообщил вице-премьер Юрий Назаров, пишет «Наша Нива».

«В условиях ограничений, в том числе санкционных, из-за которых мы не можем поставлять в Евросоюз, мы оптимизировали переработку нефти на наших двух заводах, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка», — сказал он.

Назаров при этом подчеркнул, что удалось получить выгодные цены на нефть от России. Стороны отказались от формульного ценообразования.

При этом он не раскрыл подходов к определению цены, но пояснил, что она номинирована в российских рублях.

«В этой ситуации мы договорились с российской стороной о ценообразовании на нефть, у нас абсолютно комфортная цена. Мы отошли от «формульных» ценообразований и платежей за тонну нефти. Нам она понятна, в российских рублях. Вопрос решен», — сказал Назаров.

Он также заявил, что Беларусь и Россия установили твердую цену на газ до конца года.

«Сегодня цена за газ, за тысячу кубометров газа на границе Республики Беларусь, установлена жесткая до конца года», — сказал он.

Вице-премьер опять же не стал называть цену. Изначально она была определена в долларах и составляла 128 долларов за тысячу кубометров. В 2023 году стороны намерены работать на новых принципах формирования цены.

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