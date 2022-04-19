Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл во Львов 1 19.04.2022, 15:48

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Польское правительство строит в Украине модульные дома для вынужденных переселенцев.

Во вторник, 19 апреля, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий посетил Львов в связи с открытием первых модульных домов для вынужденных переселенцев. Их строят при финансовой поддержке Польши.

Об этом в своем Twitter написал Михал Дворчик, глава канцелярии польского премьера.

"По инициативе польского правительства в Украине строятся модульные дома для внутренне перемещенных лиц. Там будут проживать женщины и дети, выехавшие из восточных регионов из-за российской агрессии. Премьер сегодня откроет первый из них во Львове", — сообщил он.

По информации Дворчика, Польша построит модульные городки не менее 20 тысяч женщин и детей, выехавших из наиболее опасных регионов, спасаясь от российской агрессии. Это временное жилье будет не только во Львове, но и в Бродянке, Буче и других городах, в которых людям негде жить.

Во Львове построили модульный городок для вынужденных переселенцев. Оно будет располагаться в районе Научной — Ивана Пулюя. Всего в городе будет три таких городка для временного убежища.

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