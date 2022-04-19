Медведев приступил к созданию российского «чебурнета» 22 19.04.2022, 15:52

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РФ готовится к «железному занавесу» в цифровой среде?

Диктатор Владимир Путин выдал указ о создании некой межведомственной комиссии по обеспечению технологического суверенитета в сфере критической информационной инфраструктуры. Это значит, РФ готовится к железному занавесу в цифровой среде, сообщает nv.ua.

Слухи о том, что это рано или поздно произойдет, ходили давно. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что интернету требуются «универсальные договоренности», а Дмитрий Медведев еще в феврале утверждал, что Россия «законодательно и технологически готова к отключению от глобального интернета», однако уточнил, что предпосылок к этому пока нет.

По всей видимости, сейчас они появились. Ввиду все нарастающего санкционного давления, нанесшего колоссальный удар российскому IT и телекому, Путин издал указ о создании группы, ответственной за «технологический суверенитет» российского информационного пространства. Пока что речь идет только об объектах критической инфраструктуры.

Обеспечивать независимость от глобальной сети будут главы ФСБ, Росгвардии, Минобороны, СВР, МВД, МЧС, Минпромторга, Минобрнауки, Минтранса, Минфина, Минцифры, Минэкономразвития, Минэнерго, ЦБ РФ, ФТС, «Росатома», «Роскосмоса», «Ростеха» и другие. Всего — 27 членов. А возглавит ее Дмитрий Медведев.

Формально, это начинание продиктовано практическими мотивами, недостаток западных технологий нужно компенсировать излюбленным российским делом — импортозамещением. Однако помимо того создание суверенной сети позволит полностью контролировать информационный поток внутри страны, сделав диктатуру Кремля абсолютной.

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