«Что не так с русскими?» 18 19.04.2022, 15:58

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Илларионов объяснил, почему солдаты РФ ведут себя как дикие звери.

Масштабы мародерства ВС РФ в Украине поражают своей дикостью - российские военные воровали унитазы, собачьи будки и даже трусы.

Экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов в чате на "Главреде" отметил, что 2014 году в своем ЖЖ он начал вести рубрику "Что не так с русскими".

Под этим тэгом он размещает тексты, которые посвящены поведению российских граждан, которые абсолютно вываливаются из представлений о поведении в цивилизованном обществе.

"К большому сожалению, тексты под этим тэгом размещаются регулярно и все более интенсивно. Все это свидетельствует о мировоззренческом, психологическом и поведенческом состоянии огромной части российского общества. Речь не идет обо всем российском обществе, но об огромной его части, которая не имеет никаких представлений ни о праве, ни о поведении в цивилизованном обществе", - отметил Илларионов.

По словам эксперта, это отсутствие представлений является не случайным – оно воспитывается и поддерживается нынешним российским руководством, а поведение российских военных, которое наблюдалось в Украине, было и в Грузии в 2008 году, в Сирии, Чечне и в Европе во время Второй мировой войны.

"Такое поведение со стороны военнослужащих других стран, как правило, жесточайшим образом наказывается. Наказанием мародеров в большинстве цивилизованных стран является немедленная смерть. А вот в российских вооруженных силах такое не только позволяется и допускается, но и вознаграждается, стимулируется", - пояснил Илларионов.

"Это говорит о колоссальной девиации в правовом представлении миллионов людей на территории нынешней Российской Федерации, об их массовом криминальном поведении, а, соответственно, и об абсолютной необходимости ликвидации политического режима, существующего сегодня в России, который не только допускает такое поведение, но и стимулирует его, пытаясь распространить криминальные практики на тех представителей российского общества, которые еще не пользуются ими", - подытожил эксперт.

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