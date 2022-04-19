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В Минске проходит обыск в офисе Свободного профсоюза металлистов

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  • 19.04.2022, 16:00
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В Минске проходит обыск в офисе Свободного профсоюза металлистов

Его проводят около 10 человек в балаклавах

В офисе Свободного профсоюза металлистов (СПМ) на улице Аранской в Минске проходит обыск. Его проводят около 10 человек в балаклавах, сообщает euroradio.fm.

Ранее, 23 марта, был задержан заместитель председателя СПМ Александр Евдокимчик. На следующий день его осудили по статье 24.3 КоАП (неповиновение милиционерам). Суд назначил Евдокимчику 15 суток ареста.

Как сообщало Еврорадио, недавно белорусские власти признали "экстремистским формированием" другой независимый профсоюз — РЭП.

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