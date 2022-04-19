Дело Катерины Андреевой передали в суд 4 19.04.2022, 16:23

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Очередное обвинение журналистке предъявили за пять месяцев до выхода из колонии.

Дело политзаключенной журналистки Катерины Андреевой поступило в Гомельский областной суд. Об этом в Facebook пишет ее муж, Игорь Ильяш.

По мнению Ильяша, рассмотрение дела может состояться уже в мае.

Напомним, 7 апреля стало известно, что журналистке Катерине Андреевой, отбывающей срок за стрим с «площади Перемен», предъявили обвинение по ч. 1 ст. 356 (Измена государству). По новому делу ей грозит до 15 лет лишения свободы. Очередное обвинение Андреевой предъявили за пять месяцев до выхода из колонии.

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