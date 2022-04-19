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Власти Нидерландов подтвердили, что готовы направить в Украину тяжелое вооружение

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  • 19.04.2022, 16:41
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Власти Нидерландов подтвердили, что готовы направить в Украину тяжелое вооружение

Начиная с бронетехники.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава Минобороны Кайса Оллонгрен заявили о готовности отправить Украине тяжелое вооружение, передает «Новое время».

«Минобороны Нидерландов и я в разговоре с президентом Владимиром Зеленским выразили нашу поддержку, поскольку Россия начинает новое наступление. Нидерланды отправляют в Украину более тяжелое оборудование, например, бронетехнику», — написал Рютте в Twitter.

Премьер Нидерландов добавил, что вместе со странами-союзниками рассматривает возможность поставки дополнительного тяжелого оборудования.

Также глава Минобороны Нидерландов добавила, что война в Украине переходит в новую фазу, поскольку российский диктатор Владимир Путин начал наступление на Донбассе.

«Мы продолжим поддерживать Украину. Именно поэтому Нидерланды в сотрудничестве с другими странами будут поставлять более тяжелую военную технику, начиная с бронетехники», — пишет она в своем Twitter.

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