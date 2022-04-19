В Литве запретили носить «колорадскую» ленту и использовать символы «Z» и «V» 7 19.04.2022, 17:15

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Нарушители получат до 700 евро штрафа.

Сейм Литвы 19 апреля запретил ношение георгиевской ленточки, а также написание в общественном пространстве букв Z и V. За публичную демонстрацию символов российского вторжения в Украину в Литовской Республике будут штрафовать, пишет литовское издание LRT.

Литовский парламент утвердил поправки в кодекс об административных правонарушениях и закон о собраниях, запрещающие «знаки и символы, пропагандирующие военную агрессию», сообщает пресс-служба Сейма. Под запрет попали в том числе георгиевская лента и знаки V и Z, используемые Россией в качестве символов вторжения в Украину.

Нарушителей запрета будет наказывать штрафом в размере от 300 до 700 евро, юридических лиц — до 1,2 тысячи евро. За повторные нарушения — до 900 и 1500 евро соответственно.

«Эти поправки необходимы для обеспечения национальной безопасности, если мы хотим избежать участи Украины», — отметила в Сейме одна из инициаторов запрета Моника Ошмянскене.

Напомним, с 2008 года по этому закону в стране запрещена демонстрация символики нацистской Германии, СССР и Литовской ССР.

14 апреля использование георгиевской ленточки как символа военной агрессии России против Украины также запретили в Молдове, а в Германии власти двух федеральных земель — Нижней Саксонии и Баварии — объявили об уголовной ответственности за использование знака Z в общественных местах. В ФРГ уже расследуют более 140 дел об одобрении войны России против Украины, большинство из которых связаны с использованием буквы Z.

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