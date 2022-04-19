Муке «разрешили» дорожать: на сколько производители могут поднять цены? 19.04.2022, 17:33

На днях сильно выросли цены на сахар.

На днях внезапно и сильно подорожал сахар. Больше 40% за одну смену ценников. Муке и еще десяткам товаров тоже разрешили расти. Но (!) не бесконтрольно. Onliner.by разбирался, на сколько может подорожать основа всей домашней выпечки.

Как в прошлом году определяли цену муки?

С 24 февраля 2021 года цены товаров из категории социально значимых определяло постановление №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости» от 23.02.2021 года. Там были ограничения и для производителей, и для импортеров, и для торговли. К постановлению прилагался список социально значимых товаров с особым регулированием цен: сахар, пшеничная мука, некоторые крупы, хлеб, мясные и молочные продукты, рыба и еще несколько десятков позиций, а также отдельный список лекарств.

Система работала так:

Зафиксировали цены социально значимых товаров у производителей и в рознице на 24 февраля 2021 года.

Разрешили поднимать цены на эти товары не более чем на 0,2%. Это касалось и производителей, и торговли.

В течение следующего года в законодательные акты вносили некоторые изменения, меняли список регулируемых товаров. Но серьезного и массового роста цен не было.

Однако с 7 апреля 2022 года постановление №100 больше не действует.

А как теперь?

Теперь работает постановление №214 от 7 апреля 2022 года «О регулировании цен». Тут другие списки регулируемых товаров и другие подходы к ограничению цен.

С документом опубликовано семь приложений. В приложении №1 перечислены товары, на которые можно поднимать цены не более чем на 1,2% в месяц. Муки там нет, сахара, кстати, тоже.

Мука упомянута в приложении №3. Порядок роста цены на муку теперь такой:

Производители могут поднять цену муки так, чтобы ее рентабельность (превышение цены над затратами) не стала более 10%.

Импортеры муки в Беларусь не могут добавлять к ее закупочной цене больше 30%.

Торговая наценка на муку (и розничная, и оптовая) не может быть выше 30%.

А вот ограничения фактической цены муки нет ни для производителей, ни для торговли. Ограничения роста этой цены тоже нет, если рентабельность не становится выше 10%, а сумма всех наценок — больше 30%.

На сколько может вырасти цена?

Цену муки вначале определят производители. Если мука была (или в последнее время стала) убыточной, то производитель вправе поднять цену сразу до рентабельности в 10%.

Если (пока представляем!) какой-то комбинат хлебопродуктов производил муку с отрицательной рентабельностью, например, минус 5% (в течение прошлого регулируемого года себестоимость росла быстрее возможности дорожать на 0,2%), то теперь у него появляется право поднять цену сразу на 15%.

Если где-то в торговле эту же муку продавали с наценкой только в 20%, то теперь ее могут поднять еще на 10%.

Пока куличам ничего не угрожает: производители муки и розничные сети о повышении цен не объявляют. Но если дорожать можно, то какой бизнес-смысл в ожидании?

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