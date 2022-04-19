В Польше задержали восемь контрабандистов белорусских сигарет 3 19.04.2022, 17:45

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У них изъяли товара на 350 тысяч долларов.

В Польше задержали восемь человек, которые занимались контрабандой белорусских сигарет, сообщает Пограничная служба Польши.

Первую группу контрабандистов — четырех мужчин и двух женщин — польские пограничники задержали 6 апреля в Острудском повете. В ходе обыска под торфом в их грузовике нашли более 300 тысяч пачек белорусских сигарет. Всего у задержанных нашли 430 тысяч пачек сигарет и 20 тысяч злотых (около 4,6 тысячи долларов) наличными.

8 апреля пограничники задержали еще двух человек в том же повете, которые перевозили сигареты в автомобилях с торфом. В их грузовиках обнаружили 820 тысяч пачек белорусских сигарет на сумму примерно в 139 тысяч долларов.

Общая стоимость изъятых сигарет оценивается в 1,5 млн злотых (почти 350 тысяч долларов).

Задержанным предъявили обвинения в контрабанде сигарет. Им грозит до трех лет лишения свободы.

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