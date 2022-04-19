РФ готовится вернуть советский флаг?55
- 19.04.2022, 17:55
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Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект о замене «подаренного голландцами триколора» на флаг СССР.
Фракция КПРФ внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагает заменить государственный флаг России. Вместо триколора коммунисты предлагают вернуть красное знамя с серпом, молотом и звездой.
В КПРФ считают, что возвращение флага СССР будет "способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволит свободно и открыто выражать чувство гордости за свою страну".
Также в КПРФ утверждают, что красный исторический цвет использовался на флагах русских князей и царей, а триколор – это всего лишь "подарок от голландцев", поэтому от него надо отказаться.
Отметим, что в электронную базу Госдумы законопроект внесен в черно-белом варианте.