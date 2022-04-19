Канада ввела санкции против главы Центробанка РФ и олигархов

Канада ввела санкции против главы Центробанка РФ и олигархов1
- 19.04.2022, 18:26
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Список.
Правительство Канады расширило санкции против России, в частности против окружения Владимира Путина. В санкционный список попали еще 14 олигархов.
Об этом сообщает МИД Канады.
Отмечается, что санкции ввели в отношении близких соратников российского режима и членов их семей. В список попали:
Петр Авен;
Олег Бойко;
Михаил Фридман;
Михаил Гуцериев;
Игорь Макаров;
Эльвира Набиуллина;
Сергей Ролдугин;
Александр Торшин;
Александр Пономаренко;
Герман Хан;
Катерина Тихинова;
Мария Воронцова;
Мария Лаврова;
Екатерина Винокурова.