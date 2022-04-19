Канада ввела санкции против главы Центробанка РФ и олигархов 1 19.04.2022, 18:26

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Список.

Правительство Канады расширило санкции против России, в частности против окружения Владимира Путина. В санкционный список попали еще 14 олигархов.

Об этом сообщает МИД Канады.

Отмечается, что санкции ввели в отношении близких соратников российского режима и членов их семей. В список попали:

Петр Авен;

Олег Бойко;

Михаил Фридман;

Михаил Гуцериев;

Игорь Макаров;

Эльвира Набиуллина;

Сергей Ролдугин;

Александр Торшин;

Александр Пономаренко;

Герман Хан;

Катерина Тихинова;

Мария Воронцова;

Мария Лаврова;

Екатерина Винокурова.

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