Медики назвали продукты, которые очень полезны для легких 19.04.2022, 18:39

2,354

Опубликовано новое исследование.

Средиземноморская диета диета может оказать положительное влияние на кости, когнитивную функцию и здоровье сердечно-сосудистой системы. Она может даже замедлить старение. Новые данные показывают, что эта диета может также принести пользу вашей дыхательной системе, пишет Eat This, Not That! (перевод — lenta.ua).

На самом деле, новое исследование показало, что соблюдение средиземноморской диеты связано с более низким риском развития рака легких. В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, исследователи провели метаанализ девяти предыдущих статей в которых сравнивали соблюдение участниками диеты с риском заболевания. Они показали, что чем ближе люди придерживались принципов средиземноморской диеты, тем ниже были их шансы заболеть.

«Хотя дополнительные исследования, особенно те, в которых участвуют участники из разных уголков мира, были бы полезны для лучшего понимания этих результатов, это исследование обнадеживает», — говорит доктор Вандана Шет - «пища может оказать мощное положительное влияние на укрепление здоровья и профилактику заболеваний. Наслаждение средиземноморской диетой может стать частью вашего арсенала для борьбы и снижения риска развития некоторых видов рака».

В этом конкретном исследовании рассматривалась корреляция, а не причинно-следственная связь. То есть то, что люди, которые придерживались диеты, реже болели, не означает, что диета сама по себе удерживает людей от заболевания. Тем не менее, исследователи пришли к выводу, что соблюдение средиземноморской диеты может быть защитным фактором.

Конечно, диета включает много питательных продуктов и может способствовать общему состоянию здоровья.

«Продукты, обычно употребляемые в рамках средиземноморской диеты, богаты питательными веществами, включая оливковое масло, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, орехи и семена, а также рыбу и морепродукты — отмечает диетолог Джули Эндрюс - эти продукты содержат питательные вещества, полезные для всего организма, такие как омега-3 жирные кислоты, клетчатка, витамины, минералы и антиоксиданты… Неудивительно, что данные показывают, что средиземноморская диета может также помочь сохранить здоровье легких, а также сердце и мозг».

