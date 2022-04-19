ВСУ уничтожили две батальонные группы и четыре роты парашютно-десатного полка РФ

ВСУ уничтожили две батальонные группы и четыре роты парашютно-десатного полка РФ1
- 19.04.2022, 19:03
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Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Россия уже 55-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. Вооруженные силы Украины ликвидировали две тактические группы оккупантов и четыре парашютно-десантных полков.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Так, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота украинские военные уничтожили личный состав двух батальонных тактических групп.
Также в Украине были уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящих в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.