ВСУ уничтожили две батальонные группы и четыре роты парашютно-десатного полка РФ 1 19.04.2022, 19:03

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Фото: Getty Images

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Россия уже 55-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. Вооруженные силы Украины ликвидировали две тактические группы оккупантов и четыре парашютно-десантных полков.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, в 200-й отдельной мотострелковой бригаде 14-го армейского корпуса береговых войск Северного флота украинские военные уничтожили личный состав двух батальонных тактических групп.

Также в Украине были уничтожены три роты 51-го парашютно-десатного полка и рота 137-го парашютно-десантного полка, входящих в состав 106-й парашютно-десантной дивизии.

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