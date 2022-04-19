Какие путевки сейчас предлагают турагентства белорусам? 6 19.04.2022, 19:17

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Цены на туристические услуги изменились.

Во вторник, 19 апреля, из Минска вылетел первый в этом туристическом сезоне чартерный рейс в Анталью. В начале лета турагентства обещают открыть полеты на турецкий курорт из всех областных городов. Zerkalo.io узнало, куда еще белорусы могут отправиться на отдых и как в этом году изменилась цена на туристические услуги.

Египет и Турция: от 844 долларов до 1290 евро на двоих плюс сбор

По словам представителя одной из белорусских турфирм, основными направлениями в этом году, как и раньше, остаются Турция и Египет. Правда, стоимость туров в эти страны по сравнению с прошлым годом, поднялась.

— Плюс к этому турист должен будет оплатить топливный сбор из-за облета территории России. Поэтому к туру надо прибавить еще некоторые суммы. За Египет — $170 на человека, за Турцию — 120 евро. Дети до двух лет освобождены от данного сбора. Также есть аэропортовый сбор — 4,7 евро на взрослого и 2,3 евро на человека. Поэтому, если лететь на отдых с семьей, то получается достаточно серьезная добавочная сумма, — рассказывает специалист.

Что касается цен, то, например, семь ночей по программе «Ультра все включено» в отеле Garden Room в турецком Кемере с вылетом из Минска 3 мая на двух человек будет стоить 1291 евро по курсу. В стоимость надо добавить топливный и аэропортовый сборы. Такие предложения есть, например, у турфирмы «Компания Энивей трэвел».

Есть предложения и дешевле. Например, семь дней в одном из трехзвездочных отелей Алании обойдется в 844 евро на двух человек. В стоимость тура входит перелет и проживание без питания. Вылет из Минска — 19 мая. Такую путевку предлагает туроператор Teztour.

К этой сумме необходимо прибавить еще страховку от не вылета, топливный и аэропортовый сборы. Итоговая стоимость возрастает до 1123 евро или 3436 белорусских рублей по курсу на 19 апреля.

Тур в Египет можно найти от $467 на человека за девять ночей в четырехзвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе.

— Также стоит помнить, что из-за облета территории России, время полета в Турцию и Египет увеличилось. Так, путь из Минска в Египет составит 8,5 часов в одну сторону: самолеты летят через Казахстан, где дозаправляются, — добавляет наша собеседница.

Что касается Турции, то из Минска до местных курортов самолеты летят без пересадок. Время в пути — примерно 6 часов.

Пока чартеры в Турцию летают только из Минска, но, начиная, с 26 мая отправиться на отдых к морю — в Анталью — можно будет и из всех областных центров страны. Об этом сообщает Республиканский союз туристических организаций.

Грузия, ОАЭ и Иордания: от $470 на человека

— Кроме Турции и Египта, из Беларуси организуются также авиатуры в Грузию и ОАЭ. Цены на эти направления практически не изменились, так как там не сильно поменялась полетная программа, — говорит сотрудница турагентства. — В Грузию можно поехать и на автобусе. Такие туры также есть.

Так, например, авиатур-экскурсия в Тбилиси на восемь дней будет стоить от $470 на человека. Вылет из Минска каждую пятницу, начиная с 29 апреля. В цену входит проживание в отеле (завтраки включены) работа экскурсовода, входные билеты. Отдельно оплачивается авиаперелет Минск — Тбилиси — Батуми — Минск. Такой тур, например, предлагает турфирма «Внешинтурист».

Республиканский союз туристических организаций сообщает, что из Минска запланирована чартерная программа в Иорданию. Заниматься данным направлением будет туроператор «Интерсити». Ближайшие вылеты из Минска в Акабу запланированы на 29 апреля, 8, 17 и 26 мая. Цена тура — от $620 на человека.

Экскурсии в Питер, отдых на юге России и чуть Европы. Цена — от $100 долларов

— Также есть автобусные туры в Россию. Например, экскурсии в Санкт-Петербург. Цена поездка на несколько дней в Питер стартует от 100 долларов на человека. Что касается России, то также в этом сезоне турфирмы будут предлагать отдых на курортах Краснодарского края, — говорит специалист.

К примеру, автобусный тур в Анапу можно найти за $260 за 10 ночей. Это будет отель в километре от моря на четвертой линии.

— Из предложений могут быть еще автобусные, железнодорожные или авиатуры в Крым (оккупированная РФ территория — Прим.). Насколько это направление и юг России будет загружаться — пока трудно сказать, — объясняет наша собеседница.

Пока на туристическом рынке есть всего одно предложение крымского отдыха. От $363 на человека В стоимость входят проживание 10 дней в отеле с завтраками, а также экскурсии. А вот перелет Минск-Симферополь-Минск придется оплатить отдельно.

Что касается Европы, то, по словам представителя турфирмы, на данный момент есть автобусные туры в Будапешт. Венгрия открывает белорусам туристические визы. К примеру, путевка на 5 дней обойдется в 150 евро и 58 рублей. Сюда включены завтраки, экскурсии и проезд.

— Плюс те, у кого есть шенгенские визы с открытием границ могут вылетать на отдых из Варшавы. Такие предложения у белорусских турфирм также есть, — говорит она.

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Немного экзотики: Мексика, Узбекистан и Намибия. Цены кусаются

Среди прочего белорусские турфирмы предлагают поездки и в другие страны. Так, среди предложений есть, например, Мексика с вылетом из Минска. Правда, для такой поездки необходима шенгенская виза. Перелет осуществляется авикомпанией Turkish Airlines. Цена стартует от 3,7 тысяч долларов за 10 дней за двоих. Такой тур предлагает «Компания Энивей трэвел». Даты вылета — под запрос потенциального туриста.

Турагентство «Вояжтур» может организовать клубный тур в ЮАР и Намибию. Вылет запланирован на 24 октября этого года, а тур стоит около $ 7000. Японию и Китай предлагают посетить за $ 4000& Узбекистан бюджетнее: путевка стоит от $ 1300 на человека.

Это же агентство предлагает полетные программы из Москвы. Например, в Шри-Ланку, Танзанию, Мальдивы и Сейшелы.

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