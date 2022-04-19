ВСУ выбили оккупантов из Марьинки 19.04.2022, 19:24

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Украинские защитники возобновили контроль над городом.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в результате контрнаступления украинских войск в районе Марьинки Донецкой области российские оккупанты понесли потери и отступили, украинские защитники возобновили контроль над городом.

В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер вторника, 19 апреля, также сказано:

на Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, пытались наступать и идти на штурм южнее Изюма, но понесли потери и отступили на ранее занятые позиции;

на Южнобугском направлении продолжаются бои в районе Александровки, противник не имеет успеха. Россияне продолжают обстреливать населенные пункты и пытаются выйти на админграницу Херсонской области;

враг продолжает перевозить поврежденную технику частей восточного военного округа по железной дороге из Беларуси в Россию;

чтобы восполнить значительные потери в Украине, руководство вс рф разрешило подписывать краткосрочные контракты на срок от трех месяцев и упростило проведение психофизического отбора кандидатов, но его действия «не привели к желаемому эффекту».

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

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