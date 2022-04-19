Как белорусы будут отдыхать и работать в мае 4 19.04.2022, 19:44

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Впереди нас ждут длинные выходные.

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали о переносе рабочих дней в мае. Согласно постановлению совета министров от 11 октября 2021 года № 572, рабочий день с 2 мая (понедельник) переносится на 14 мая (суббота).

Таким образом отдыхать будем четыре дня: с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник) и еще три дня с 7 (суббота) по 9 (понедельник) мая.

Организациям предоставлено право с учетом специфики работы переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.

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