Финляндия закрыла переход на границе с Россией

Финляндия закрыла переход на границе с Россией7
- 19.04.2022, 19:52
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Это связано с санкциями.
Финляндия на неопределенный период закрыла движение из-за временного пограничного пункта пропуска в Париккала-Сюваору и заморозила все планы насчет его развития.
Об этом сообщает Yle.
Этот переход обслуживал транспортные перевозки из РФ, в основном древесины.
После санкций Евросоюза, запрещающих въезд на территорию ЕС грузового автотранспорта с регистрационными номерами России или Беларуси, движение через пункт пропуска в Париккала сошло на нет, а теперь его решено полностью закрыть.
Ведь совсем недавно пункт пропуска хотели модернизировать и переделать его в международный.
Ну, не умеют орки с соседями дружить!