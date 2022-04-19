Какие дачи до $30 тысяч продаются под Минском 2 19.04.2022, 20:13

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Есть варианты со всеми удобствами и даже банями.

Дача может быть не только в формате садового товарищества — многим 4−6 соток кажется слишком маленьким пространством. Поэтому в обзор дачных вариантов realt.by до 30 тысяч долларов включили и деревенские усадьбы, готовые прямо с этого сезона служить горожанам местом отдыха и труда в удовольствие. В подборку попали дома из объявлений в пределах МКАД-2.

СТ «Пралеска-плюс», молодечненское напрвление, 28 от МКАД

Этот дачный поселок находится между Турковщиной и Петришками Воложинского района, в популярной экологически-чистой локации.

Дом компактный, с аккуратным косметическим ремонтом и мебелью на первом этаже. Мансардный этаж можно обставить по своему желанию. На первом этаже находится новая кухня, мойка, холодильник. В спальной комнате и гостиной - новый диван, двуспальная кровать, вместительный шкаф. В доме новые стеклопакеты и двери. Отопление печное. Водопровод сезонный, но есть возможность провести воду от скважины соседа для круглогодичного проживания.

В доме есть санузел с душевой кабиной, горячая вода подается из бойлера на 120 литров. Под домом находится большой подвал.

Размер участка 6,24 сотки в частной собственности. Он имеет умеренный уклон, полностью огорожен, с зоной барбекю и стильной беседкой, детской площадкой и местом парковки для двух авто. На участке высажены ремонтантная клубника, ежевика, смородина и другие кусты, пионы, розы, пионовидные розы, голландские туи и карликовые яблони, плодоносящий сад (яблоки, сливы, вишни).

В объявлении говорится, что сосед проживает на даче круглый год, с ним можно договориться о воде со скважины, о помощи по дачному хозяйству, ремонту. Стоимость — 29 000 долларов.

СТ «Зареченская дружба», могилевское направление, 18 км от МКАД

СТ находится рядом с МКАД-2, возле деревни Заречье. Транспортное сообщение отличное, рядом находится Петровичское водохранилище.

Дача двухуровневая, на 48 «квадратов». Первый этаж сложен из кирпича с оштукатуренным фасадом. Внутри свежий ремонт: новые обои, окрашен потолок, хороший свет и мебель после химчистки. На кухне есть вся бытовая техника, новый холодильник. Окна — стеклопакеты ПВХ, входная дверь металлическая.

Второй этаж мансардный, утепленный с отделкой вагонкой. Отопление печное, есть интернет, ТВ.

На участке (4,57 сотки) расположены сарай и душевой комплекс. Строения построены из газосиликатных блоков, оштукатурены и окрашены. Горячая вода — из электробойлера. Территория ухожена, на участке много цветов, ягодных кустов и плодовых деревьев. Есть садовые качели и мангал. Покупателю достанутся и все садовые инструменты. За эту дачу просят 21 690 долларов.

Мостище, московское направление, 36 км от МКАД

Эту деревню в 20 минутах от Минска возле аэропорта давно облюбовали горожане для строительства загородных домов и дач. Ее можно рассматривать как хорошую альтернативу садовым товариществам — участки большие, можно прописаться. Здесь есть остановка маршрутки (следует от станции метро «Восток»), магазин.

Тут продается крепкий деревянный дом на 66 «квадратов», обшитый блок-хаусом. Внутри стены и потолок отделаны вагонкой. В нем два жилых этажа, под верандой есть погреб.

Отопление печное, но можно перейти на газовое - к дому подведена газовая труба. Кроме того, в доме новая трехфазная электропроводка 380Вт, что позволяет подключить и электрокотел. Водоснабжение центральное, канализация местная.

Участок ровный и большой - 17,16 сотки. На нем растет сад.

За все это просят 31 500 долларов.

СТ «Пенсионеров, ветеранов труда и войны», московское направление, 12 км от МКАД

Это товарищество находится рядом с Юхновским заказником. Сразу за забором СТ — два прекрасных озера, оборудованных для купания и рыбалки. B пешeй доступнocти — сaнaтоpий, мoжнo купить куpc вocстaнoвитeльныx процедур для лечения и релакса. Бесплатно прилагаются чистый воздух, лес, грибы, ягоды и тишина. С Минском хорошее транспортное сообщение: автобус и маршрутка ходят до забора СТ, в пешей доступности остановка электричек. Есть доставка продуктов из интернет-магазинов.

Дом компактный, 32 «квадрата». Он утеплен, отделан сайдингом. Окна ПВХ. Крыша новая, из метоллочерепицы.

Внутри две жилые комнаты, небольшая кухня и прихожая. К дому пристроена просторная терраса из ДПК.

Отопление электрическое, можно перейти на газ — СТ газифицировано. Вода введена в дом, на кухне установлен электробойлер. К дому прилагается добротный сруб под баню.

Участок 6,24 сотки, огорожен, установлены откатные ворота. Есть небольшой фруктовый сад. Стоимость дачи — 25 900 долларов.

Черниковщина, московское направление, 40 км от МКАД

Деревня находится рядом с городом-спутником, практически у съезда с трассы М1. Рядом находится Колосовское озеро, Green rancho (прогулки на лошадях), лес. Для дачного отдыха место замечательное.

Дом деревянный, на 84 м2 с пристройкой на 17 м2. Печное отопление в рабочем состоянии. Водоснабжение из артезианской скважины.

Участок большой - 25 соток в частной собственности. Он по-хозяйски ухожен, есть взрослый фруктовый сад и кустарники, огород, теплица. Плюс действующая деревянная баня. А еще гараж со смотровой ямой, обустроенная летняя кухня, два подсобных помещения.

За такой формат дачи в деревне просят 31 500 долларов.

Подлядье, слуцкое направление, 25 км от МКАД

Если вы искали дачу в этом направлении, то стоит заглянуть в эту деревню рядом со Слуцкой трассой— места здесь тихие и живописные.

Здесь продается кирпичный дом на 62 «квадрата» с пристроенным гаражом. Стены утеплены и оштукатурены. Внутри свежий ремонт: ламинат в спальнях и плитка в санузеле, окна — деревянные стеклопакеты, печь облицована плиткой.

Вода из собственной скважины, канализация автономная. На участке находится баня и хозпостройки. Участок 25 соток. Он ровный, с ухоженным садом.

За дом просят 29 900 долларов.

СТ «Энергостроитель-Подсады», раковское направление, 19 км от МКАД

Товарищество находится практически в окружении леса, рядом с гродненской скоростной трассой. С Минском хорошее транспортное сообщение.

Компактный дачный дом на 60 «квадратов» в хорошем состоянии — фасад покрашен, внутри отделка из вагонки. На первом этаже расположены кухня, две спальни, гостиная. Есть место для оборудования санузла. Мансардный этаж представляет собой одну большую жилую комнату.

Отапливается дом твердотопливным котлом. Вода сезонная, электричество проведено. Газ в СТ планируется в скором времени.

Вопрос с удобствами решен следующим образом — рядом с домом стоит кирпичная постройка, в которой находятся туалет, душевая с бойлером, построчная со стиральной машиной.

Участок небольшой, 4 сотки. Придомовая территория благоустроена, есть беседка и мангал. Продается дача с мебелью и всем садовым инвентарем за 31 000 долларов.

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