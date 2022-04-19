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Литва призвала своих грузоперевозчиков как можно скорее вернуть фуры из Беларуси

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  • 19.04.2022, 20:15
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Литва призвала своих грузоперевозчиков как можно скорее вернуть фуры из Беларуси

Чтобы «избежать возможных недоразумений».

Ассоциация грузоперевозчиков Литвы Linava призвала водителей литовских фур до 24 апреля выехать из Беларуси.

«Если по каким-то причинам не удается выехать из Беларуси до субботы (24 апреля — Прим. Ред), необходимо подготовиться к альтернативным маршрутам для возвращения в страну регистрации (Литву)», — заявили в организации.

Ассоциация просит своих членов приложить максимум усилий, чтобы выехать из Беларуси именно до указанного срока — это позволит «избежать возможных недоразумений».

Напомним, 15 апреля Беларусь ввела запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Он начал действовать 16 апреля. Исключение сделали для въехавших в Беларусь ранее — они должны покинуть нашу страну до 23 апреля.

До этого, с 9 апреля, Евросоюз запретил автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные, для белорусских и российских компаний. Ограничения были приняты «в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины». Исключение сделали для перевозки почты и грузов для гуманитарных целей.

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