Литва призвала своих грузоперевозчиков как можно скорее вернуть фуры из Беларуси 3 19.04.2022, 20:15

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Чтобы «избежать возможных недоразумений».

Ассоциация грузоперевозчиков Литвы Linava призвала водителей литовских фур до 24 апреля выехать из Беларуси.

«Если по каким-то причинам не удается выехать из Беларуси до субботы (24 апреля — Прим. Ред), необходимо подготовиться к альтернативным маршрутам для возвращения в страну регистрации (Литву)», — заявили в организации.

Ассоциация просит своих членов приложить максимум усилий, чтобы выехать из Беларуси именно до указанного срока — это позволит «избежать возможных недоразумений».

Напомним, 15 апреля Беларусь ввела запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе. Он начал действовать 16 апреля. Исключение сделали для въехавших в Беларусь ранее — они должны покинуть нашу страну до 23 апреля.

До этого, с 9 апреля, Евросоюз запретил автомобильные грузоперевозки, в том числе транзитные, для белорусских и российских компаний. Ограничения были приняты «в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины». Исключение сделали для перевозки почты и грузов для гуманитарных целей.

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