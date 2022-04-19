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Шольц: Берлин разрешил продавать оружие Украине

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  • 19.04.2022, 20:23
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Шольц: Берлин разрешил продавать оружие Украине

Сначала Бундесвер поставлял оружие из собственных запасов.

Немецкий канцлер Олаф Шольц поделился подробностями военно-технической помощи Украине в противостоянии военному вторжению РФ.

Об этом сообщает Focus.

В федеральном правительстве отметили усиление обороноспособности Украины совместными усилиями Запада. По словам Шольца, поставки Германии не отличались от помощи союзников.

"Цель заключалась в том, чтобы предоставить знакомое вооружение, которое можно сразу применять. Сначала Бундесвер поставлял оружие из собственных запасов, но они были исчерпаны. Поэтому Украине разрешили покупать оружие у немецкой военной промышленности", – заявил канцлер.

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