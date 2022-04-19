БЖД предупредила о возможных сбоях при покупке билетов онлайн 19.04.2022, 20:37

Сбои могут быть ночью 22 и 23 апреля.

В связи с техническими работами на сайте Белорусской железной дороги ночью 22 и 23 апреля ожидаются сбои, сообщает пресс-служба БЖД.

Так, 22 апреля с 2.30 до 6.30 и 23 апреля с 1.30 до 4.00 будут недоступны системы продажи электронных билетов: единый раздел «Услуги пассажирам» официального сайта БЖД и мобильное приложение «БЧ. Мой поезд».

Купить билеты в это время можно будет только в билетных кассах или в терминалах самообслуживания.

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