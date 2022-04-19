В Черниговской области нацгвардейцы нашли российский беспилотник 2 19.04.2022, 20:54

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Фотофакт.

Бойцы Нацгвардии обнаружили российский беспилотник во время прочесывания леса на Черниговщине.

Об этом сообщает Северное оперативное командование Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

В Черниговской области нацгвардейцы нашли российский беспилотник 01

"Во время прочесывания территории Черниговского района, патрулями Национальной гвардии Украины был обнаружен российский беспилотный летательный аппарат.

В Черниговской области нацгвардейцы нашли российский беспилотник 02

Данный БПЛА производил разведку территории вблизи одного из населенных пунктов. По неизвестным причинам с летательным аппаратом была потеряна связь, и он упал на землю. БПЛА была передана соответствующим структурам", - говорится в сообщении.

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