Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов 1 19.04.2022, 21:00

Один из основных продуктов — кулич.

24 апреля 2022 года у православных наступает светлое Христово Воскресенье. И верующих интересует вопрос, что положено святить на Пасху во время праздничного богослужения.

«Сегодня» решил более подробно рассказать, какие продукты, напитки или вещи следует положить в пасхальную корзинку, а что нельзя святить на Пасху ни в коем случае.

Накануне, в Великую субботу, в церквях и храмах начинаются богослужения по случаю праздника. По традиции белорусы всегда ходили в церковь, чтобы послушать службу и освятить пасхальную корзину. Однако собирать ее нужно правильно, и необходимо знать, что нужно святить на Пасху, ведь некоторые продукты обязательны для освящения, а некоторые брать не рекомендуется.

Самое главное – пасхальный кулич, который символизирует тело Христа и полноту жизни. Куличи можно печь в Чистый четверг, Страстную пятницу, а также в субботу утром.

Также обязательный элемент – крашеные или расписанные яйца. Они – непременный атрибут Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.

Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная пасха.

Положите соль – символ достатка и здоровья.

Также возьмите хрен, символизирующий силу духа.

Из мяса традиционно святят сало, буженину, колбасы и копчености.

Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино Кагор.

Что нельзя святить на Пасху

Нельзя освящать водку, пиво или другой алкоголь, кроме вышеупомянутого Кагора. Нельзя приносить в церковь кровяную колбасу. Также под запрет попадают деньги, ключи, украшения и другие материальные ценности.

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