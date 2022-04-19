Угнанные в Украине американские комбайны нашли в Чечне 19.04.2022, 21:02

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Их вычислили по GPS-маячкам.

Угнанную в Запорожской области Украины сельскохозяйственную технику американской компании John Deere обнаружили на агроферме в поселке Закан-Юрт неподалеку от Грозного, сообщает «Зеркало недели».

Инцидент произошел в подконтрольном армии РФ украинском городе Мелитополь. С выставочной площадки компании «Агротек-Инвест» — официального дилера производителя сельхозтехники компании John Deere (США) в Украине — угнали три новых комбайна, трактор, три сеялки общей стоимостью 1,5 млн евро, а также 20 тонн фирменных смазочных масел.

По установленным на технике маячкам, владельцу угнанного имущества удалось выяснить, что его собственность сейчас находится в Чечне, в поселке Закан-Юрт неподалеку от Грозного.

Комбайны и трактор пригнали на территорию уже ликвидированного государственного хозяйства «Закан-Юрт», специализация которого — выращивание зерновых.

Поселок Закан-Юрт входит в Ачхой-Мартановский район и известен тем, что это родное село главы правительства Чечни Муслима Хучиева и его брата Тамерлана Хучиева, возглавляющего администрацию района. Последний известен также тем, что 11 лет являлся исполнительным директором «фонда Ахмата Кадырова» (организация имени отца Рамзана Кадырова), пишет «Украинская правда».

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