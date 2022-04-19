Канцлер ФРГ: Россия не должна выиграть эту войну 6 19.04.2022, 21:26

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Он также призвал Путина немедленно вывести войска.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не должна выиграть войну против Украины. Он призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить обстрелы и вывести войска.

Об этом сообщает Spiegel.

«Россия не должна выиграть эту войну», — заявил Шольц.

Он также призвал Путина немедленно прекратить обстрелы украинских городов и вывести войска.

«Прекратите эту ужасную войну», — добавил он.

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