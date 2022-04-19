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Канцлер ФРГ: Россия не должна выиграть эту войну

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  • 19.04.2022, 21:26
  • 3,816
Канцлер ФРГ: Россия не должна выиграть эту войну

Он также призвал Путина немедленно вывести войска.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не должна выиграть войну против Украины. Он призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить обстрелы и вывести войска.

Об этом сообщает Spiegel.

«Россия не должна выиграть эту войну», — заявил Шольц.

Он также призвал Путина немедленно прекратить обстрелы украинских городов и вывести войска.

«Прекратите эту ужасную войну», — добавил он.

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