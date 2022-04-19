На Луганщине ликвидировали одного из главарей «ЛНР»
- 19.04.2022, 21:37
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ВСУ уничтожили «Мишу Чечена».
На Донбассе Вооруженные силы Украины в ходе боев возле Кременной Луганской области ликвидировали одного из главарей боевиков самопровозглашенной "ЛНР" Михаила Кищика, (кличка "Миша Чечен").
Как сообщил "глава правительства" "ЛНР" Сергей Козлов, бандформирования во главе с Кищиком попали в окружение возле Кременной, пишет ВВС.
В ходе зачистки захваченной боевиками территории украинские защитники уничтожили одного из главарей "ЛНР".
Отметим, что Кищик в 2014 году, когда возглавил одно из "казацких" бандформирований "Атаман", воевавшее на стороне "ЛНР". Его банда неоднократно обвинялась в мародерстве и контрабанде.