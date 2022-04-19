Закрывается университет, студенты которого выходили на забастовки 1 19.04.2022, 21:49

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Фото: miu.by

Что будет со студентами?

Один из читателей zerkalo.io Игорь поступил в прошлом году на заочное отделение инженерно-информационного факультета Минского инновационного университета. Парень спокойно учился, но неожиданно его одногруппнику пришло письмо о том, что с 2024 года университет прекращает работу.

— В письме одногруппника попросили явиться на сессию которая будет проходить с 6 по 18 июня этого года, чтобы в дальнейшем сделать перевод в другое учебное заведение «в связи с планируемым в 2024 году прекращением образовательной деятельности», — рассказал Игорь. — При обращении в университет только коротко отвечают: «На сессии всё узнаете». При этом ни на сайте нет никакой информации. И ситуация такая не только с нашим факультетом, но и с другими. Работаю со студентом-заочником, который учится на факультете менеджмента. Говорит, им то же самое сказали.

— В этом году набор не производим, — сказали в приемной комиссии. — Старшие курсы продолжаем учить, но набор не делаем. Если будет дистанционная форма обучения, то возможно, сделаем.

— Просто в этом году мы не осуществляем набор, — говорит ректор минского инновационного института Николай Суша. — Что будет со студентами? Ничего, будут выпускниками. Почему с ними что-то должно случиться? Мы продолжаем работать. Планируем завершить образовательную деятельность, но после того, как выпустим последних студентов. Так что со студентами у нас всё нормально, здоровы и живы, слава Богу.

Напомним, скандал с Минским инновационным университетом, который работает вот уже 30 лет, случился в начале ноября 2019 года. Тогда стало известно, что вуз не прошел аккредитацию по пяти специальностям («Правоведение», «Экономика и управление на предприятии», «Программное обеспечение информационных технологий», «Транспортная логистика» и «Психология»). На них обучались более 1500 человек — большая часть студентов. Тогда студенты вышли на забастовку. Успокаивать их приезжали даже представители министерства образования.

Повторную проверку университет прошел в марте 2020 года. И снова получил отказ «по некоторым специальностям». Что за они, тогда так и не было понятно.

Между тем, это не первый случай закрытия частного вуза в Беларуси. В 2012-м году перестал работать женский институт «Энвила». Студенток перевели в БГПУ и БГУ.

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