У членов Белорусского конгресса демократических профсоюзов прошли обыски
- 19.04.2022, 21:54
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Обыски прошли в четырех профсоюзах.
Во вторник 19 апреля прошли обыски у членов Белорусского конгресса демократических профсоюзов. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на несколько источников.
Обыски прошли непосредственно в офисе БКДП, а также в квартирах его лидеров Александра Ярошука и Сергея Антусевича. Где и в каком статусе сейчас находятся Ярошук и Антусевич, неизвестно.
Также известно про обыск у пастора баптистской церкви «Свет Надежды» Виталия Чичмарева, после которого мужчину задержали. Как пишет Telegram-канал рабочей группы «Христианское видение», Чичмарев входил в Свободный профсоюз металлистов, «членов которого сегодня задерживали в Минске».
Белорусский конгресс демократических профсоюзов объединяет Белорусский независимый профсоюз (БНП), Свободный профсоюз Беларуси (ВПС), Свободный профсоюз металлистов (СПМ) и Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП). Суммарно в них входит около 12 тысяч человек.