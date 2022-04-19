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Чехия и Словакия будут ремонтировать украинскую военную технику

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  • 19.04.2022, 22:01
  • 3,216
Чехия и Словакия будут ремонтировать украинскую военную технику

В рамках первого контракта холдинг Czechoslovak Group восстановит танки T-64.

Чехия и Словакия будут ремонтировать украинскую военную технику. Первый контракт предусматривает восстановление танков Т-64.

Об этом сообщает Czech Radio.

По данным издания, ремонт поврежденной украинской военной техники будут осуществлять оружейные компании Чехии и Словакии. В рамках первого контракта холдинг Czechoslovak Group восстановит танки T-64. В будущем силами других компаний начнут ремонтировать другую бронетехнику.

Как отметили в Министерстве обороны Чехии, компании будут проводить масштабные работы, включая генеральный ремонт и введение в эксплуатацию техники, долгое время хранившейся на складах.

Кроме того, ремонтом украинской техники будут заниматься оборонные предприятия Словакии.

Напомним, в начале апреля Украина обратилась к Чехии и Словакии с просьбой предоставить возможность ремонтировать военную технику на заводах двух стран.

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