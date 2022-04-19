В марте продажи легковушек в Беларуси упали на 23%1
- 19.04.2022, 22:07
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Итоги первого квартала.
В марте продажи легковых автомобилей в Беларуси упали на 23% к уровню марта прошлого года, пишет OfficeLife.
Всего же за первый квартал продажи в стране сократились на 8,6% к аналогичному периоду 2021 года.
— Март — лебединая песня автомобильного бизнеса, — прокомментировал результаты продаж председатель общего собрания Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода.
— Тотальная зависимость рынка новых автомобилей нашей страны от восточных соседей не оставляет шанса белорусским автодилерам удержать рынок от более глубокого падения уже в ближайшие месяцы, — отметил Варивода.