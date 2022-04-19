Кулеба: Конец войны России против Украины решится на поле боя 8 19.04.2022, 22:25

4,722

Украина должна победить.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что итог войны России против Украины решится на поле боя, не за столом переговоров.

Об этом он сказал в интервью телеканалу France 24.

На вопрос, могут ли переговоры между Украиной и РФ привести к окончанию войны, Кулеба ответил: "Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров".

11 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после критики со стороны России повторил свое заявление о том, что Украина должна победить Россию "на поле боя".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».