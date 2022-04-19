Кулеба: Конец войны России против Украины решится на поле боя

Кулеба: Конец войны России против Украины решится на поле боя8
- 19.04.2022, 22:25
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Украина должна победить.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что итог войны России против Украины решится на поле боя, не за столом переговоров.
Об этом он сказал в интервью телеканалу France 24.
На вопрос, могут ли переговоры между Украиной и РФ привести к окончанию войны, Кулеба ответил: "Конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров".
11 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после критики со стороны России повторил свое заявление о том, что Украина должна победить Россию "на поле боя".