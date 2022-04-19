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ВСУ на Донбассе сбили российский вертолет и уничтожили 30 оккупантов

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  • 19.04.2022, 22:28
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ВСУ на Донбассе сбили российский вертолет и уничтожили 30 оккупантов
Фото: AFP

Отбиты три атаки врага.

На Востоке 19 апреля украинские военные отбили 3 атаки врага. В результате боев был уничтожен один вертолет оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Войска РФ и дальше продолжают совершать наступательные действия.

Так, в результате боев было уничтожено:

личного состава - 30;

танков - 2;

БТР/БМП - 8;

АО (автомобильной техники) - 2;

вертолетов - 1.

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