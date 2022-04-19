ВСУ на Донбассе сбили российский вертолет и уничтожили 30 оккупантов

ВСУ на Донбассе сбили российский вертолет и уничтожили 30 оккупантов1
- 19.04.2022, 22:28
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Отбиты три атаки врага.
На Востоке 19 апреля украинские военные отбили 3 атаки врага. В результате боев был уничтожен один вертолет оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
Войска РФ и дальше продолжают совершать наступательные действия.
Так, в результате боев было уничтожено:
личного состава - 30;
танков - 2;
БТР/БМП - 8;
АО (автомобильной техники) - 2;
вертолетов - 1.