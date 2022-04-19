США передадут артиллерию Украине 3 19.04.2022, 22:56

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Также еще большее тяжелого вооружение обещает Канада.

Соединенные Штаты будут направлять Украине еще больше артиллерии. Также еще большее тяжелого вооружение обещает и Канада.

Об этом пишет CNN.

По прибытии в Портсмут журналисты спросили президента Штатов Джо Байдена о том, планируют ли США поставить Украине еще больше артиллерии, на что он ответил "да".

В то же время, как сообщает журналист издания CTV News Рейчел Айелло, Канада также планирует поддержать Украину. Премьер Джастин Трюдо заявил о том, что его страна направит нам "тяжелую артиллерию". Также он отметил, что это была прямая просьба президента Украины Владимира Зеленского.

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