закрыть
19 апреля 2022, вторник, 23:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лидеры стран Запада согласились усилить давление на Кремль

  • 19.04.2022, 23:09
  • 1,056
Лидеры стран Запада согласились усилить давление на Кремль

Будут приняты дополнительные санкции.

Лидеры стран Запада согласились с необходимостью оказать большее давление на Россию и усилить международной изоляции Москвы, говорится в заявлении правительства Италии, передает «Новое время».

Отмечается, что 19 апреля, премьер-министр Италии Марио Драги провел видеоконференцию с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Японии Фумио Кишидой, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, председателем ЕС Шарлем Мишелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйеном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Была выражена сильная обеспокоенность по поводу продолжения продолжающихся боевых действий и необходимости как можно скорее достичь прекращения огня, чтобы положить конец страданиям населения», — говорится в заявлении.

Лидеры западных стран подтвердили важность тесной координации в отношении поддержки Украины и выразили консенсус в отношении необходимости усилить давление на Кремль, в том числе путем принятия дополнительных санкций, и усиления международной изоляции Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы»
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы» Владимир Халип
Последняя путинская авантюра
Последняя путинская авантюра Андрей Санников
Кредо белорусских партизан 21 века
Кредо белорусских партизан 21 века Артем Черников
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ Аркадий Бабченко