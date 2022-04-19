Лидеры стран Запада согласились усилить давление на Кремль 19.04.2022, 23:09

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Будут приняты дополнительные санкции.

Лидеры стран Запада согласились с необходимостью оказать большее давление на Россию и усилить международной изоляции Москвы, говорится в заявлении правительства Италии, передает «Новое время».

Отмечается, что 19 апреля, премьер-министр Италии Марио Драги провел видеоконференцию с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, премьер-министром Японии Фумио Кишидой, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, председателем ЕС Шарлем Мишелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйеном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Была выражена сильная обеспокоенность по поводу продолжения продолжающихся боевых действий и необходимости как можно скорее достичь прекращения огня, чтобы положить конец страданиям населения», — говорится в заявлении.

Лидеры западных стран подтвердили важность тесной координации в отношении поддержки Украины и выразили консенсус в отношении необходимости усилить давление на Кремль, в том числе путем принятия дополнительных санкций, и усиления международной изоляции Москвы.

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