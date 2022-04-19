Зеленский: Если бы мы получили оружие, в котором нуждаемся – мы бы уже завершили эту войну 19.04.2022, 23:17

Президент Украины записал видеообращение.

Если бы Украина получила доступ ко всему оружию, в котором нуждается, которое есть у партнеров и какое сопоставимо с оружием, которое использует Россия, украинцы бы уже завершили эту войну. Об этом сказал в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский по итогам 55-го дня войны.

"То, как крепко держатся наши Вооруженные Силы, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской", – сказал президент Украины.

Преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно, сказал Зеленский.

Сейчас на территории Украины и в приграничных районах России сосредоточена фактически вся боеспособная часть армии оккупантов. Они согнали против Украины почти всех и почти все, что способно с нами воевать.

"Именно поэтому я буквально в каждом контакте с лидерами демократического мира, во всех переговорах, во всех интервью подчеркиваю – это несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах. Если у них есть оружие, которое нужно Украине здесь и сейчас, то это их, прежде всего, моральный долг – помочь защитить свободу", – сказал президент.

Президент надеется, что партнеры услышат этот тезис и поймут, что каждый день имеет значение. Любое промедление с помощью Украине приводит к тому, что оккупанты получают возможность убить больше украинцев.

Интенсивность огня российских войск на Харьковском направлении, на Донбассе, в Днепропетровской области значительно возросла. Они по-прежнему считают для себя нормальными мишенями обычную жилищную инфраструктуру. Русская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как наиболее варварскую и бесчеловечную армию мира.

Целенаправленно убивать мирных людей, разрушать жилые кварталы, гражданскую инфраструктуру, применять для этого все виды вооружения, в том числе и запрещенные международными конвенциями – это уже фирменный почерк российской армии.

"Когда заработает специальный трибунал для осуждения всех виновных в военных преступлениях, российский паспорт будет означать в любой стране одно: однозначное осуждение от всех порядочных людей, однозначное нежелание сотрудничать", – уверен Зеленский.

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